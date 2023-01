Kreative Klimaschutzprojekte an Schulen gesucht

Wie lässt sich kreativ und nachhaltig das Klima schützen? Das Umweltministerium sucht wieder die besten Klimaschutzprojekte an Schulen in jedem Bundesland. In den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck macht sich der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Lehrer Michael Schrodi von der SPD dafür stark, dass sich viele Schulen aus der Region bewerben. Gesucht werden Projekte, die die Energie- und CO2-Bilanz der Schule verbessern und dabei auch noch besonders kreativ sind. Den Gewinnern winkt bis zu 5.000 Euro Preisgeld. Weitere Infos zum Wettbewerb findet ihr hier.