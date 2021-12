Kreative Lösungen für den Weihnachtsgottesdienst auf Abstand im Landkreis Dachau

An Weihnachten in die Kirche. In vielen Familien hat das Tradition und allen Maßnahmen zum Trotz ist das auch weiterhin erlaubt. Trotzdem wollen viele Gemeinden hier im Landkreis etwas für den Schutz der Gläubigen tun und sind kreativ geworden. Die freie evangelische Gemeinde in Markt Indersdorf hat für die Besucher eine Art “Weihnachtsreise” mit einer interaktiven Messe auf die Beine gestellt. In der Petersberger Basilika werden die Gottesdienste an den Feiertagen auf YouTube gestreamt und die Dachauer Friedenskirche zeigt statt dem traditionellen Krippenspiel eine Fotostory.