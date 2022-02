Kreisjugendring startet Jugendbefragung 2022 im Landkreis München

Was bewegt die Jugendlichen hier im Landkreis München? Das will der Kreisjugendring wissen und startet heute seine große Jugendbefragung für alle Landkreisbürger zwischen 10 und 17 Jahren. Die Umfrage wird einfach und anonym online ausgefüllt. Die letzte Umfrage ist schon drei Jahre her, deshalb ist für die Organisatoren besonders der Vergleich interessant. Neu hinzugekommen sind seit der letzten Umfrage die Themenbereiche Klimawandel und Corona. Da will der Kreisjugendring vor allem wissen, was die Pandemie mit den Jugendlichen hier macht. Mitmachen geht bis zum 15. März online und unter allen Teilnehmenden werden unter anderem Ausflüge verlost.