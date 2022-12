Kreissparkasse schließt weitere Geldautomaten

Wer in Oberbayern Bargeld abheben will, der hat es als Sparkassenkunde immer schwerer. Als Reaktion auf mehrere Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten schließt die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg sechs weitere Selbstbedienungsfilialen. Betroffen sind demnach Automaten an der TU in Garching, in Hochbrück, Hohenbrunn, Putzbrunn und Oberhaching. An weiteren Standorten gibt es ab sofort in der Nacht einen Wachdienst. Die Geldautomaten sollen mit modernsten Sicherheitssystemen ausgerüstet und dann im Januar wieder eröffnet werden. Wer Bargeld braucht, muss bis dahin aber lange Umwege in Kauf nehmen.