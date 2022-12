Kreissparkasse will Geldautomatensprengungen verhindern

Erst vor gut einem Monat hat ein Knall die Menschen in Weßling im Landkreis Starnberg aus dem Schlaf geschreckt: Kriminelle hatten einen Geldautomaten gesprengt. Und das war heuer nicht der Einzige. Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg greift deshalb jetzt zu einem drastischen Schritt. Im Landkreis Starnberg werden Geldautomaten in Gilching, Inning und Percha geschlossen. Wer hier Bargeld braucht, muss auf andere Automaten ausweichen. Andere Sparkassen-Filialen bekommen nachts einen Wachdienst. So sollen weitere Sprengaktionen verhindert werden.