Wegen der steigenden Corona-Zahlen müssen immer mehr Arbeitnehmer ins Homeoffice. Die Verwaltung muss aber trotzdem weiterlaufen. Der Kreistag in Fürstenfeldbruck geht jetzt einen radikalen Schritt: Die nächste Sitzung mit mehr als 70 Teilnehmern am 16. Dezember soll draußen abgehalten werden. Dort wird nämlich der Haushalt verabschiedet, was normalerweise einige Stunden dauert. Jetzt soll geklärt werden, ob die Idee auch umsetzbar ist.