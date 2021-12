Krippe an Krippe in Freising

Wer gerade mit offenen Augen durch die Innenstadt hier in Freising geht, der kann in vielen Schaufenstern eine besonders schöne Weihnachtstradition entdecken. Überall sind nämlich Weihnachtskrippen im sogenannten Steyrer Stil aufgestellt. Die Krippen sind Teil einer Spendenaktion für das Bayerische Kinderhospiz Sankt Nikolaus. Die Krippen sind noch bis zum 6. Januar in der ganzen Innenstadt zu sehen. An Heiligabend kommt dann auch noch der Krippenweg der Stadtkirche dazu: An acht Stationen gibt es neben den Krippen auch noch Bilder und Musikstücke.

Spenden für das Kinderhospiz gehen an:

Kennwort „Schutzengel“

Zustiftungs- und Spendenkonto Süddeutsche Kinderhospiz-Stiftung

Sparkasse Memmingen

IBAN DE96 7315 0000 1001 2214 88