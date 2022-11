Kritik an Polizeieinsatz bei Derby in Heimstetten

Viel Ärger um ein Regionalliga-Derby im Heimstettener Sportpark im Landkreis München. Beim Spiel zwischen der U23 des FC Bayern und Türkgücü München haben am Samstag Bayern Fans ein prokurdisches Banner ausgerollt. Gastgeber Türkgücü hatte das zuvor verboten. Die Folge: Handgreiflichkeiten und schließlich ein großer Polizeieinsatz. Am Ende werden 19 Menschen verletzt, darunter zehn Polizisten. Vor allem die Bayern-Fans kritisieren jetzt aber das Vorgehen der Münchner Polizei. Pfefferspray und Schlagstöcke seien unverhältnismäßig, heißt es. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück, will den Vorfall aber intern aufarbeiten.