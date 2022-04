Kurz vor Ostern: Ferroro ruft zahlreiche „Kinder“-Schokoladenprodukte wegen Salmonellen-Verdachts zurück!

Kurz vor dem Osterfest ruft der Süßwarenkonzern Ferrero in ganz Europa bestimmte Produkte der Marke „Kinder“ wegen Verdachts auf Salmonellen zurück. In Großbritannien waren mehr als 60 Menschen, vor allem kleine Kinder, an einer Salmonelle-Infektion erkrankt. Deshalb habe sich die Firma nach eigenen Angaben freiwillig als Vorsichtsmaßnahme zu dem Rückruf auch in Deutschland entschlossen.

Diese Chargen werden in Deutschland zurückgerufen: