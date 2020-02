In München wird das Hauptgebäude des Kreisverwaltungsreferats seit November umgebaut. Deshalb sind jetzt im Februar einige Dienststellen nur eingeschränkt erreichbar. Es gibt interne Umzüge und auch zu neuen Räumlichkeiten an neuen Standort in der Implerstraße.

Alle Infos zu geänderten Öffnungszeiten und zum Umzug einzelner Bereiche findet ihr hier….