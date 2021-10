Laim: Rentner nach Brandstiftung gesucht

Nach einem schweren Brand in München-Laim sucht die Polizei nun mit Fotos nach einem 71 Jahre alten Mann. Der soll in der Nacht auf Donnerstag Feuer in einer Wohnung sowie an einem Auto in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses gelegt haben. Seitdem ist der Mann flüchtig.

Wer hat im Zeitraum Donnerstag, 28.10.2021, gegen 04:10 Uhr, im Bereich der Hauzenberger Straße und Elsenheimerstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise (insbesondere zu dem Aufenthalt des

Tatverdächtigen) geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.