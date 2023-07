Lamborghini rast auf A8 mit 200 km/h in Böschung und brennt aus

Es ist nicht mehr viel übrig von einem Supersportwagen. Ein Augsburger hat am Samstagnachmittag auf der A8 bei Sulzemoos im Landkreis Dachau die Kontrolle über seinen Lamborghini verloren. Mit schätzungsweise mehr als 200 Stundenkilometern ist er in eine Böschung gekracht und hat Feuer gefangen. Fahrer und Beifahrer sind teils schwer verletzt worden. Der Lamborghini ist komplett ausgebrannt. Das Feuer hat auch auf die Böschung übergegriffen. Die A8 war in Richtung Stuttgart wegen der Bergungsarbeiten lange gesperrt.