Schon wieder eine Aktion an den Flughäfen in München und Berlin. Am Münchner Flughafen ist wegen eines Klimaprotests eine der beiden Start- und Landebahnen gesperrt worden. Laut einem Sprecher des Flughafens haben sich Aktivisten am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt. Zahlreiche Polizisten sind zu einem größeren Einsatz am Münchner Flughafen ausgerückt. Mit Beeinträchtigungen im Luftverkehr sei zu rechnen.