Landesbund für Vogelschutz sucht Amphibienhelfer im Landkreis Landsberg

Langsam wird es milder und das lockt auch die Frösche, Kröten und Molche in der Region aus ihren Winterquartieren. Auf dem Weg zu den Weihern und Tümpeln werden den Tieren dabei aber oft Straßen zum Verhängnis. Der Landesbund für Vogelschutz baut deshalb hier im Landkreis an vielen Straßen Schutzzäune auf. Die Tiere werden dann in Eimern eingefangen und von Hand über die Straße gebracht. Dabei kann man auch gleich die Tiere zählen. Der Landesbund für Vogelschutz sucht noch Helferinnen und Helfer unter anderem für Strecken in Geltendorf, Kaltenberg, Schöffelding und am Dienhauser Weiher. Interessierte können sich unter 0151 / 18 81 20 65 bei Martin Felber melden.