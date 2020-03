Landgericht München: Urteil um Millionenbetrug beim Online-Autokauf erwartet

Im Prozess um millionenschweren Betrug beim Online-Autohandel soll heute das Urteil gegen vier Angeklagte fallen. Zuvor (ab 9 Uhr) halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers vor dem Landgericht München I. In Bayern, Hessen und Sachsen sollen die mutmaßlichen Betrüger ihre Opfer laut Anklage im Internet dazu gebracht haben, viel Geld für Autos zu überweisen, die es nie gab.

Der Hauptangeklagte und seine Lebensgefährtin traten nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Februar 2016 an mit mindestens 20 falschen oder gestohlenen Identitäten und 30 Scheinautohäusern im Internet auf. In Verkaufsportalen hätten sie dann teure Autos angeboten – und zahlreiche Menschen seien darauf hereingefallen. Zum Prozessauftakt entschuldigte sich der 41-jährige Hauptangeklagte bei seinen Opfern. An vielem sei aber auch sein 32 Jahre alter früherer Geschäftspartner Schuld, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt.