Gute Nachrichten für alle, die gerne mit den Öffentlichen zum Wandern in die Berge fahren. Der Tarifverbund MVV wird zum ersten Mal bis in die Alpen ausgedehnt. Ab Dezember tritt der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen dem MVV bei. Das hat der Kreisausschuss einstimmig beschlossen. Dann kann man zum Beispiel mit einem Ticket von Freising bis in die Jachenau am Walchensee fahren. Das MVV-Gebiet wächst damit um drei auf neun Zonen.