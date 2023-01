Landkreis Dachau: Christbaumabholung gegen Spende

Weihnachten rückt immer weiter in die Vergangenheit und so langsam nadelt der ein oder andere Christbaum schon gewaltig. Wer in loswerden will, der kann das hier im Landkreis Dachau auch heuer wieder mit einem guten Zweck verbinden. Unterstützt vom Technischen Hilfswerk holt der gemeinnützige Verein Chaoscityriders wieder Christbäume ab. Vorausgesetzt ist, dass ihr euch vorher online angemeldet habt und mindestens zehn Euro an den Verein spendet. Mit dem Geld werden der Jugendraum renoviert und in Dachau neue Bäume gepflanzt.