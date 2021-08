Landkreis Dachau muss Coronaregeln verschärfen

Weniger Hochzeitsgäste, 3G-Regel für Kinos und teilweise in der Gastronomie. Im Landkreis Dachau liegt die 7-Tage-Inzidenz heute am dritten Tag in Folge über dem Grenzwert von 50. Ab Donnerstag, 19.08.21, treten daher strengere Regeln in Kraft. Hier sind die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Private Treffen sind nur noch mit maximal 10 Personen aus maximal zwei weiteren Haushalten erlaubt (Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 zählen nicht dazu).

Bei privaten Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage, aber auch Trauerfeiern sind nur noch halb so viele Gäste erlaubt, 25 im Innenbereich, maximal 50 bei Outdoorfeiern. Vollständig geimpfte und genese Personen werden dabei nicht mitgezählt.

In der Gastronomie dürfen nur noch Menschen aus verschiedenen Haushalten mit der 3G-Regel – geimpft, genesen oder negativ getestet – zusammensitzen.

Für viele Freizeitangebote gilt die 3G-Regel. So muss man entsprechende Zertifikate bei Kinos, Theatern, Badeanstalten, Indoorspielplätze, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen vorzeigen.

Beim Sport gilt: Mit der 3G-Regel gibt es keine Einschränkungen, ohne 3G ist nur kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

Wie lange die Regeln bestand haben werden, ist unklar. Aktuell gilt, die Regeln können erst wieder entschärft werden, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge den Grenzwert wieder unterschreitet. Ab Montag, den 23.8.21 soll aber deutschlandweit die 3G-Regel für Innenräume wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Friseure schon ab einer Inzidenz von 35 gelten. Die bayerische Staatsregierung muss ihre Infektionsschutzverordnung aber noch entsprechend anpassen. Weitere Änderungen in den Regeln sind daher nicht ausgeschlossen.

Der Landkreis Dachau hatte zuletzt einen deutlichen Anstieg bei den Infektionszahlen verzeichnet. Laut dem Landratsamt liegt dies vor allem daran, dass sich rund 20 junge Menschen bei einem Festival in Kroatien mit dem Coronavirus infiziert hatten. Die Gruppe ist aber identifiziert,