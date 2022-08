Landkreis Ebersberg: Schulranzen-Spenden gesucht

Noch zwei Wochen, dann geht hier in Oberbayern die Schule wieder los. Und damit werden auch ganz viele Schulranzen arbeitslos, nämlich wenn das Kind rausgewachsen ist. Damit die nicht auf dem Müll landen, sammelt die katholische Landvolkbewegung hier im Landkreis Ebersberg gut erhaltene Schulranzen. Die gehen dann an bedürftige Kinder zum Beispiel in Lettland, Armenien, Indien oder der Ukraine. Am besten übergibt man den Ranzen direkt mit etwas Schulmaterial gefüllt, also einigen Heften, einem Federmäppchen und einem Lineal. Wenn ihr spenden wollt, dann bekommt ihr alle Infos bei Maria Galleneder, Bergstraße 33, Antholing, Telefon: 08093 / 43 85. Dort könnt ihr die Ranzen auch abgeben.