Landkreis Erding verschärft Coronmaßnahmen

Nun ist es amtlich. Im Landkreis Erding werden ab Montag, den 07.12., die Coronamaßnahmen verschärft. Grund ist, dass die 7-Tage-Inzidenz weiterhin deutlich über 200 liegt. So wird ab Montag an allen Schulen, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den SchülerInnen in Klassenräumen nicht eingehalten werden kann, das Wechselunterrichtsmodell ab der 8. Jahrgangsstufe eingeführt. Ausgenommen sind dabei die jeweiligen Abschlussklassen. Wie genau der Wechselunterricht ablaufen wird, wird jede Schule selbst den Schülern und Eltern mitteilen.

Außerdem müssen Musikschulen und Fahrschulen den Präsenzunterricht einstellen. Das heißt, in Fahrschulen ist, wenn nur noch theoretischer Unterricht möglich. Fahrstunden können nicht mehr stattfinden. Auch das Besuchsrecht in Senioren- und Pflegeeinrichtungen wird eingeschränkt. Die entsprechende Allgemeinverfügung soll morgen veröffentlicht werden.

„Fünf Verstorbene in den letzten Tagen und die aktuellen Infektionszahlen für den Landkreis Erding lassen leider keine anderen Schlüsse zu.“, so Landrat Martin Bayerstorfer. Es gelte jetzt, entschlossen zu handeln und somit die Ansteckungszahlen deutlich zu senken.