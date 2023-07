Landkreis Freising: 31 Kilometer Umleitung statt 4 Kilometer

Ärger bei Anwohnern und Pendlern im Landkreis Freising. In Aiterbach wird ab morgen eine Brücke erneuert. Wer nun zwischen Kirchdorf und Allershausen unterwegs ist – eine Strecke von eigentlich nur vier Kilometern – muss deshalb eine lange Umleitung in Kauf nehmen. Die offizielle Umfahrung führt nämlich über Pfaffenhofen an der Ilm. 31 Kilometer Umweg statt vier. Die Gemeinde Kirchdorf ist deshalb sauer auf das Bauamt. Das gibt aber Entwarnung. Autofahrer können auch über Nebenstraßen deutlich schneller die Baustelle umfahren. Die dürfen nur offiziell nicht als Umleitung ausgewiesen werden. Die großräumige Umfahrung ist vor allem für Lkw gedacht.