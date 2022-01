Landkreis Freising sucht Tageseltern

Eltern hier im Landkreis Freising haben scheinbar viel zu tun. Denn der Bedarf an Tagesmüttern und Tagesvätern wird immer größer. Die betreuen Kleinkinder im Vor-Kita-Alter, aber auch ältere Kinder nach dem Kindergarten oder der Schule. Der Landkreis will jetzt den Eltern bei der Betreuung unter die Arme greifen und sein Angebot an Tageseltern ausbauen. Gesucht werden deshalb interessierte Bürger, die gerne Tagesmutter oder Tagesvater werden möchten. Anfang Februar findet dazu auch eine Online-Informationsveranstaltung statt. Alle Infos dazu findet ihr hier.