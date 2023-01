Nicht nur in Berlin, auch hier im Landkreis sind Einsatzkräfte in der Silvesternacht angegriffen worden. So wurden in Hallbergmoos Feuerwehrler mit Böllern beworfen. Die Kreisbrandinspektion will deshalb ein Zeichen setzen und die Bürger sensibilisieren für die Menschen in der Uniform. Sie haben einen Kurzfilm zum Thema Gewalt gegen Retter gedreht. Der soll künftig als Trailer in den Kinos im Landkreis laufen.