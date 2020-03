Landkreis Fürstenfeldbruck: Drive-In Teststation für Corona-Virus

Um die Testmöglichkeiten auf eine mögliche Infizierung mit dem Coronavirus zu erweitern, gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck ab heute die Möglichkeit, sich in einer „DriveThrough-Stelle“ auf Corona testen zu lassen. Voraussetzung ist eine Bestätigung des Landratsamts, dass der Test medizinisch sinnvoll ist. Dazu können sich Personen an die eigens zu diesem Zweck eingerichtete Telefonnummer wenden. Wenn der Test medizinisch sinnvoll ist, wird dem Anrufer ein Termin zur Testung in der DriveThrough-Stelle zugeteilt. Der Anrufer kann dann zum vereinbarten Zeitpunkt mit seinem Auto zu der Drive-Through-Stelle fahren und wird dort, ohne sein Auto verlassen zu müssen, getestet. Nach zwei bis drei Arbeitstagen wird die getestete Person hinsichtlich des Ergebnisses telefonisch benachrichtigt.

Kontakt:

08141/ 519-7007 im Landratsamt Fürstenfeldbruck

Montag bis Freitag 9:00 bis 15:00 Uhr