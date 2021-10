Landkreis: Hunde für Besuchsdienst gesucht

Ein Hund macht zwar manchmal viel Arbeit, bringt aber auch ganz viel Freude ins Leben. Und der Malteser-Hilfsdienst hier im Landkreis will den Charme der Vierbeiner nutzen, um Menschen zu helfen, die diese Freude dringend nötig haben. Ein neuer Hunde-Besuchsdienst soll zu behinderten oder kranken Menschen kommen, aber auch zu Älteren, die vielleicht etwas einsam sind. Und jetzt werden die passenden Hunde gesucht. Hund und Herrchen oder Frauchen bekommen von den Maltesern eine Ausbildung und dürfen dann anderen Menschen helfen. Wenn ihr mit eurem Hund mitmachen wollt, wendet euch per Mail an iris.koelbl@malteser.com!