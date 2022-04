Landkreis München bietet „Integreat-App“ für Geflüchtete an

Wer nach Deutschland kommt, der wird erst mal mit viel Bürokratie konfrontiert. Das betrifft aktuell besonders Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Für sie hat der Landkreis München deshalb jetzt eine neue App entwickelt. Die “Integreat-App” soll bei der Integration helfen. Wo beantragt man Unterstützung? Wann muss mein Kind in die Schule? Ab wann darf ich arbeiten? Alle diese Fragen werden mehrsprachig in der App angeboten. Auch wer eine Wohnung für Geflüchtete zur Verfügung stellen will, kann die über die App anbieten. Die App findet ihr auch online unter: integreat.app/lkmuenchen