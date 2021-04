Landkreis München: Magnetschwebebahn in Planung

Innerhalb von zehn Minuten vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen. Das soll bald mit einer Magnetschwebebahn funktionieren. Der Landkreis München hat auch schon Kosten und Nutzen untersuchen lassen und rausgekommen ist: Nutzen soll wohl Kosten überwiegen. Vor allem eine Bahn in Richtung Norden von Feldmoching und Moosach Richtung Dachau ist vielversprechend, so die Ingenieure. Der Nutzen müsse aber noch weiter untersucht werden und auch die Kosten sollten nochmal in den Vordergrund gerückt werden.