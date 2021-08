Landkreis: Post sucht neue Standorte

Viele Bürger im Landkreis Starnberg bekommen gerade nicht nur Post in den Briefkasten, sondern auch einen Hilferuf von der Post selbst. Die möchte nämlich ihre Zustellung optimieren und sucht deshalb in den Bereichen Herrsching, Starnberg und Gilching nach Bauplätzen oder Gebäuden als neue Zustellbasen. Deshalb werden jetzt die Bürger vor Ort um Hilfe gebeten. Grund ist, dass die Post immer mehr mit Elektrofahrzeugen ausliefert. Die Standorte der Brief- und Paketzentren müssen also auf die Reichweite der Fahrzeuge ausgelegt sein.