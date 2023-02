Landkreis Starnberg: Lange Schulwege, volle Gymnasien

Im Landkreis Starnberg gehen mehr als die Hälfte aller Schüler aufs Gymnasium. Deutlich mehr als im bayernweiten Schnitt. Entsprechend platzen die aus allen Nähten, vor allem das Gilchinger Gymnasium ist überlastet. Abhilfe könnte das neue Gymnasium in Herrsching schaffen. Das verzögert sich aber noch wegen diverser Umweltvorschriften. Eine kurzfristige Lösung bringt jetzt eine Art Verschiebemodell. Leidtragende dabei sind aber die Schüler. So müssen jetzt Kinder aus Herrsching oder Seefeld teilweise an ein Gymnasium in Germering gehen, weil dort noch deutlich mehr Platz ist.