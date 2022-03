Landkreis Starnberg richtet Pflegepool ein

Die Pflegekräfte auch hier im Landkreis Starnberg arbeiten seit zwei Jahren an der Belastungsgrenze. Das Landratsamt hat deshalb reagiert und richtet einen regionalen Pflegepool ein. Wer früher einmal im Pflegebereich gearbeitet hat, kann sich dort anmelden und die Pflegekräfte in der Region unterstützen. Das Ganze wird natürlich bezahlt. Zum Einsatz kommen sollen die Helfer aber nur, wenn wirklich Not am Mann ist. Dann werden die Freiwilligen kontaktiert und an die hilfsbedürftigen Einrichtungen vermittelt. Alle Infos zum Pflegepool findet ihr hier.