Landkreise bereiten sich auf ukrainische Flüchtlinge vor

Eine riesige Zeltstadt für bis zu zweitausend Menschen. Das baut die Stadt München gerade an der Messe in Riem. Es ist die Vorbereitung auf den Winter in der Ukraine. Schon jetzt kommen von dort immer mehr Geflüchtete nach Oberbayern. Auch der Landkreis Fürstenfeldbruck prüft, ob und wo Zeltstädte gebaut werden könnten. Im Notfall bleibe aber die Option der Beschlagnahmung, heißt es aus dem Landratsamt. Dabei geht es zunächst aber nur um leer stehende Gewerbeobjekte. Auch Ebersberg rechnet mit mehr Flüchtlingen. Dort sollen im umgebauten alten Sparkassengebäude mehr als 200 Menschen unterkommen.