Landratsamt Ebersberg bietet kostenlos Notfalldose an

Im Notfall schnell alle Infos zur Hand haben. Das ist besonders für den Rettungsdienst wichtig. Damit diese Dinge alle an einem Ort sind, gibt es die sogenannte Notfalldose. Da drin sind Dokumente wie ein Medikamentenplan, Vorerkrankungslisten und Arztbriefe. Die Dose steht im Kühlschrank, sodass sie der Rettungsdienst auch ohne Hilfe finden kann. Hier im Landkreis Ebersberg kann man sich diese Dose jetzt kostenlos in den Rathäusern und im Landratsamt abholen und so im Notfall wertvolle Zeit sparen. Weitere Infos zur Notfalldose bekommt ihr hier.