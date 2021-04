Passend zum Earth Day starten in Landsberg am Lech heute die Thementage zum Klimaschutz – das Motto „22 fürs Klima“. In der Zukunft soll der 22. Jeden Monats einem Klimaschutz- oder Umweltrelevantem Thema gewidmet werden. Heute Abend gibt es dazu zum Beispiel einen Online-Vortrag zum Solarstrom von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie.