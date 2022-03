Landsberg: Bitte keine Pferde streicheln!

Bitte nicht streicheln! Im Landkreis Landsberg warnen die Tierärzte aktuell Spaziergänger davor, Pferde auf der Koppel zu streicheln. Dort und auch in den Nachbarlandkreisen breitet sich derzeit das sogenannte Equine Herpesvirus (EHV) aus. Für Menschen und andere Tiere ist das ungefährlich, da sie sich mit dieser Form des Herpes erst gar nicht erst anstecken können – für Pferde kann es im schlimmsten Fall den Tod bedeuten. In Achselschwang in der Gemeinde Utting am Ammersee sind bereits vier Pferde an dem Virus gestorben.