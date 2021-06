Landsberg: Brücken-Rallye beim Lady-Herkomer-Steg

Es lief nicht alles rund – aber nach zahlreichen Rückschlägen ist der Lady-Herkomer-Steg in Landsberg endlich eröffnet. 130 Meter geht es auf der Brücke über den Lech. Nur – warum heißt sie eigentlich so? Und was hat der Name mit der Stadt zu tun? Dafür ist jetzt eine Brücken-Rallye gestartet. Jeder, der möchte kann teilnehmen und dabei so einiges über Landsberg und die neue Brücke erfahren – die Stadt hat dafür einen Fragebogen erstellt, den man ganz einfach herunterladen und ausfüllen kann. Und wie sich das für eine Rallye gehört, winken auch attraktive Preise auf den Gewinner. Einen Link zum Fragebogen findet Ihr hier.