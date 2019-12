Landsberg: Café „Hellmairs“ veranstaltet Tombola

Zu Weihnachten kann wirklich jeder helfen – das hat sich auch Dominik Wagmann vom Café „Hellmairs“ hier in Landsberg gedacht. Er veranstaltet am Sonntag in seinem Café eine große Tombola. Und ganz viele Landsberger Unternehmen haben Gewinne gespendet. Zum Beispiel könnt Ihr mit einem Los einen Tisch bei der Landsberger Wiesn für zehn Personen gewinnen – inklusive 20 Biermarken. Oder ein Paar- Fotoshooting von der B&S Photography aus Landsberg. Ein Los kostet dabei nur 5 Euro und ist im Café „Hellmairs“ zu kaufen – der Erlös wird komplett an die „Kartei der Not“ gespendet. Die Stiftung setzt sich zum Beispiel für Geschwister von Kindern mit Behinderung ein. Los geht die Tombola am Sonntag um 20 Uhr.