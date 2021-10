Landsberg: Christkindl gesucht

Es ist sprichwörtlich ein himmlischer Job: Man trägt schöne Kleider und darf Kinderaugen zum Leuchten bringen: Hier in Landsberg wird wieder ein Christkindl gesucht. Die Voraussetzungen: Man sollte die Weihnachtszeit lieben und offen auf Menschen zugehen können, einfühlsam und kinderlieb sein. Wer dann noch zwischen 16 und 18 Jahren alt ist und aus Landsberg am Lech kommt, die hat gute Chancen darauf, das Landsberger Christkindl 2021 zu werden.

Zum Anmelden könnt ihr einfach eine formlose Bewerbung mit Steckbrief (Name, Geburtsdatum, Wohnort, Schulbildung) und Foto bis spätestens 05.11.2021 an die Stadt Landsberg am Lech oder an christkind@landsberg.de schicken.