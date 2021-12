Landsberg: Drive-In Corona-Tests auch an den Feiertagen möglich

Bevor es an den Feiertagen zu Freunden und der Familie geht, wollen viele Menschen noch mal auf Nummer sicher gehen und einen Corona-Test machen. Hier in Landsberg geht das seit einer Woche ganz bequem: Auf der Waitzinger Wiese gibt es eine Drive-in-Teststation. Auch bei ungemütlichem Wetter kann man ganz bequem im Auto sitzen bleiben. Eine Online-Anmeldung ist möglich, aber nicht notwendig. Angeboten werden kostenlose Schnelltests, aber auch die kostenpflichtigen PCR- oder Antikörpertests sind im Angebot. Das Drive-in-Testzentrum hat auch am 24. und 25. Dezember von 9 bis 16 Uhr geöffnet.