Landsberg: Eislaufsaison startet

Schlittschuhe abstauben, heißt es ab heute hier in Landsberg: Die Eislaufsaison geht wieder los. Beim Publikumslauf in der Eishalle kann man bei guter Musik aus den Lautsprechern zeigen, was man auf Kufen draufhat. Und für Kinder, die sich auf dem Eis noch nicht so sicher fühlen, gibt es kleine Schiebefiguren zum Ausleihen. Jeden Samstagabend ist außerdem Eiszeit-Party mit einem DJ. Auch beim Eislaufen setzt die Stadt Landsberg wie überall sonst auf das 3G-Plus-Konzept, also Testen nur mit PCR-Test. Dafür gibt’s dann keine Maskenpflicht.

Zeiten und Eintrittspreise findet ihr auf der Website der Stadt Landsberg.