Landsberg: Eurofighter verlassen das Lechfeld

Die Anwohner hier in Landsberg, aber auch in der ganzen Region hatten es in den letzten Wochen wirklich nicht leicht. Mehrfach sind Eurofighter der Bundeswehr mit lautem Dröhnen vom Lechfeld gestartet und sind auf ihren Übungsflügen durch die ganze Region geflogen. Weil auf dem Fliegerhorst in Neuburg die Start- und Landebahn saniert wurde, musste das Taktische Luftwaffengeschwader 74 nach Landsberg umziehen. Aber die gute Nachricht: Es ist vorbei. Heute beginnt der Rückflug, bis Mittwoch sollen dann alle 13 Eurofighter wieder daheim in Neuburg sein.