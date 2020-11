Landsberg: Exhibitionist treibt sein Unwesen

Die Kripo sucht nach einem Exhibitionisten, der in den vergangenen Tage mehrere Frauen in Landsberg am Lech belästigt hat. Der Gesuchte ist aktiv auf Grundstücke gegangen und hat an Türen und Fenster geklopft, damit die Opfer auf ihn aufmerksam werden. Die belästigten Frauen waren zwischen 15 und 63 Jahre alt.

Der gesuchte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 18 und 40 Jahre, ca. 170 cm bis 180 cm groß, schlank, hellhäutig, braune Augen, kurze Haare.

Auffallend war in diesem Zusammenhang die detaillierte Beschreibung der Kleidung: So trat der Unbekannte bei seinen Tatausführungen immer in einer grauen Arbeits- ggf. Malerhose mit weißem Fleck auf dem Hosenbein, dunklen Pulli (grau oder braun), dunkelfarbigen Cap und einer Einweg-Mund-Nasenschutzmaske blau, den Frauen gegenüber auf.

Die bislang angezeigten Taten wurden vorwiegend in den sogenannten Pflanzenstraßen (Hainbuchenstraße, Mohnblumenring, Akazienstraße) in westlicher Stadtrandlage, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr, verübt. Eine am Wochenende bei der Polizei Landsberg angezeigte Tat, die sich am Mittwoch, 18.11.2020, um 19.30 Uhr am Hinteren Anger auf dem Parkplatz der Stadtpfarrkirche ereignete, weicht zwar von der Tatörtlichkeit ab, wird jedoch von den Ermittlern in Tatzusammenhang gesehen und dem gleichen Täter zugeordnet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet die Anwohner um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit den oben geschilderten Auftreten des bislang Unbekannten stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.