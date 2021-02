Landsberg: Ferienprogramm für Ostern schon fertig

Es geht wieder los – das Ferienprogramm der Kommunalen Jugendarbeit hier in Landsberg ist fertig und auch in diesem Jahr sind aufregende Angebote dabei. In den Osterferien können Kinder zum Beispiel beim Kasperltheater dabei sein oder selbst ein Buch binden! In den Pfingstferien ist dann wieder die Spielmobilsaison und die Bauernhoffreizeit angesagt. Und richtig rund geht es dann natürlich in den Sommerferien – zum Beispiel mit einer Skandinavienfahrt oder einer Wildnisfreizeit an der Altmühl. Auch das Zirkuszeltlager Phantasia und das Jugendzirkusfestival sind wieder mit dabei. Und auch in den Herbstferien ist allerhand geboten. Aktuell muss aber natürlich bei jeder Freizeit kurzfristig entschieden werden, ob sie stattfinden kann oder nicht. Die Anmeldung für die begehrten Plätze startet nächste Woche Samstag um 09 Uhr. Den Link dazu findet Ihr genauso wie das komplette Ferienprogramm hier.