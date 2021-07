Landsberg: Feuerwehr-Erlebnispfad eröffnet

Retten, löschen, bergen, schützen. Und was die Feuerwehr sonst noch alles leisten muss, kann man hier in Landsberg jetzt ganz einfach lernen. Denn die Freiwillige Feuerwehr hat einen eigenen Feuerwehr-Erlebnisweg. Und auf den rund zwei Kilometern können vor allem Kinder einiges lernen: Welche Nummer hat der Notruf? Was passiert, wenn man ihn wählt? Welche Fahrzeuge hat die Feuerwehr? Die Antworten gibt’s an zehn Stationen. Der Erlebnisweg bleibt bis einschließlich Oktober. Startpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus in der Saarburgstraße.