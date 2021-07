Die Freiwillige Feuerwehr in Landsberg eröffnet heute Vormittag einen Erlebnisweg für Kinder. Auf insgesamt zehn Stationen sollen sie so die Arbeit der Feuerwehrler kennenlernen – was passiert, wenn man den Notruf wählt? Was sind die Aufgaben der Feuerwehr? Und welche Fahrzeuge gibt’s überhaupt? Der Erlebnisweg führt dann vom Feuerwehrgerätehaus in der Saarburgstraße in den Englischen Garten, weiter über den Zehnerweg zum Feuerwehrspielplatz.