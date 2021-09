Landsberg: Fotos und Geschichten aus dem Inselbad gesucht

Das Inselbad hier in Landsberg ist schon fast ein Stück Stadtkultur. Entsprechend soll nächstes Jahr gefeiert werden, wenn das Bad 50 Jahre alt wird. Stadtmuseum, Kulturbüro und Stadtarchiv planen dazu eine Ausstellung und auch einen Bildband. Aber damit sich darin auch wirklich die Seele des Inselbades wiederfindet, sollen die Landsberger mitmachen: Welche Erlebnisse, Erinnerungen und außergewöhnliche Geschichten verbinden die Bürger mit ihrem Bad? Das Stadtmuseum sammelt deshalb in einer Fotoaktion noch bis zum 30. September Fotos und Geschichten rund um das Inselbad. Wer mitmachen will, kann seine Geschichten und Bilder einfach unter dem Hashtag #50JahreInselbad auf Facebook oder Instagram hochladen.

Unter dem Hashtag #50JahreInselbad kann jeder, der zur Aktion beitragen möchte, ein Foto mit begleitender Geschichte auf Instagram oder Facebook veröffentlichen. Wichtig dabei ist, dass @MuseenLandsberg verlinkt wird, das Profil oder der Beitrag öffentlich sind und keine fremden Personen auf dem Foto zu erkennen sind. Alle, die keine sozialen Medien benutzen, schicken Fotos und Geschichten entweder per E-Mail an museumssammlung@landsberg.de oder per Post an das Neue Stadtmuseum, Von-Helfenstein-Gasse 426, 86899 Landsberg am Lech.

Gesucht werden Bilder und Geschichten aus den vergangenen 50 Jahren bis heute. Angesprochen fühlen dürfen sich alle Landsberger von Jugendlichen über junge Erwachsene und Eltern bis zu den Großeltern. Eine Auswahl der Beiträge findet im nächsten Jahr Platz in der Ausstellung.

Interessierte finden alle Informationen, Kontaktdaten und Teilnahmebedingungen unter www.museum-landsberg.de/de/inselbad.