Da war eine Frau in Landsberg ziemlich hungrig. Am Freitagnachmittag ging eine 57-Jährige in einen Supermarkt und hat dort angefangen sich an der Salatbar zu bedienen. Danach ging sie noch an die Wursttheke, nahm eine Packung heraus, verdrückte den Inhalt und legte die leere Packung wieder zurück. Eine Mitarbeiterin rief daraufhin die Polizei. Die erteilte der Frau Hausverbot.