Am Sonntag ist der internationale Museumstag und genau dann lohnt es sich nach Landsberg zu fahren. Denn in das Herkomer Museum und in den Mutterturm kommt man an diesem Tag sogar ohne etwas zu bezahlen. Und das passt ja auch mit dem Wetter – für Sonntag sind dicke Wolken und Regen angekündigt. Perfekt also für einen Museumsbesuch. Für einen Besuch im Herkomer Museum und im Mutterturm braucht man einen Termin – wer einen buchen möchte kann das unter der 08191 128251 machen.