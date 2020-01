Landsberg: Gasteltern für Schüleraustausch gesucht

Seit Jahren hat Landsberg eine Städtefreundschaft mit der Stadt Siofok in Ungarn. Und heuer soll zum zweiten Mal ein Schüleraustausch stattfinden – und dafür sucht die Stadt noch Gastfamilien. Die ungarischen Schüler sind zwischen 15 und 16 Jahren alt und kommen für eine Woche vom 08. bis 15. März hier nach Landsberg. Niemand braucht dabei übrigens Sorgen vor einer Sprachbarriere haben – die Schüler haben alle Deutschunterricht in der Schule. Wer Interesse hat einen der Austauschschüler für eine Woche aufzunehmen, kann sich bei Axel Flörke melden.

Entweder per Mail an axel.floerke@gmx.de oder per Telefon: 0171 651 6960