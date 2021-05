Landsberg: Geheimagentenrallye startet

Einmal in seinem Leben Geheimagent sein, spannenden Hinweisen folgen und knifflige Rätsel lösen? Das geht jetzt in Landsberg. In den Pfingstferien startet dort nun wieder die Geheimagenten Ralley. Mit der Familie oder mit den Freunden können Kinder zwischen 6 und 10 Jahren einem Geheimagenten bei seinem Auftrag helfen. Am Ende gibt es dafür sogar eine kleine Belohnung.

Alle Informationen online unter: https://kjr-landsberg.de/2021/03/05/geheimagenten-rallye-2/ oder https://landsberg-lech.feripro.de/ sowie telefonisch unter 08191/305 5777oder unter 08191/129 1266.