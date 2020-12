Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ ist heuer im Landkreis Landsberg ein riesen Erfolg gewesen. Rund 720 Arbeitnehmer aus 130 Betrieben haben an der Aktion teilgenommen – das sind rund 43 Menschen mehr als noch vergangenes Jahr. Die Preise wurden bereits an die Radler verteilt – unter anderem gab es ein neues E-Bike zu gewinnen. Bayernweit traten insgesamt 73 600 Arbeitnehmer heuer in die Pedale – das sind sogar 3000 mehr als 2019.